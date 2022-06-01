В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1361 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3343 (+41) ед,
- артиллерийских систем – 659 (+10) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 94 (+1) ед,
- самолетов – 208 (+0) ед,
- вертолетов – 175 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4),
- крылатых ракет – 120 (+0),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,
- специальной техники – 49 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Данные уточняются.