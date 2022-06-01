В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1361 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3343 (+41) ед,
  • артиллерийских систем – 659 (+10) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средств ПВО – 94 (+1) ед,
  • самолетов – 208 (+0) ед,
  • вертолетов – 175 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4),
  • крылатых ракет – 120 (+0),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,
  • специальной техники – 49 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.

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