ОГП: в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 243 ребенка

Более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 1 июня официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 243. Не изменились и данные относительно раненых - 446. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 111, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1937 учебных заведений. При этом 181 из них разрушили полностью.