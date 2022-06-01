Турция хочет официально изменить написание названия своей страны

Турция направила в ООН письмо, в котором просит изменить международное написание названия своей страны на Türkiye, сообщает Европейская правда.

Об этом написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"С целью повышения ценности бренда нашей страны процесс, который мы начали под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подходит к концу.

В письме, которое я сегодня направил Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye" - написал Чавушоглу.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! ???????? pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

Предложение по ребрендингу страны было начато в прошлом году, и президент Турции заявил, что она "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации".