Зеленский рассказал о потерях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax рассказал, что Украина теряет каждый день несколько десятков защитников, а ежедневное количество раненых за день превышает несколько сотен, сообщает Корреспондент.

Зеленский подчеркнул, что ситуация очень сложная, особенно - на Востоке страны.

"Ситуация очень сложная: мы теряем 60 - 100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Поэтому мы удерживаем наши оборонные периметры" , - сообщил президент Украины.

Общее количество погибших украинских защитников не разглашается.