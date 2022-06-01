Венедиктова: Денисова не передавала материалы по изнасилованиям

Экс-омбудсмен Людмила Денисова не передавала материалы по изнасилованиям, о которых она информировала в социальных сетях, в прокуратуру. Зато уполномоченная "отправляла письма"﻿. Об этом рассказала Генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Бабель.

"Госпожа Денисова материалы не передает. Она обращается к нам с письмами о таких-то и таких-то конвенциях, пожалуйста, изучайте такие конвенции. Она присылает нам письма, но не материалы. Это разные вещи. Мы, конечно, берем ее информацию к сведению" , — ответила Венедиктова.

Она не смогла сказать, сколько именно производств по сексуальному насилию в настоящее время зарегистрировано, но уточнила, что те преступления, которые были совершены в условиях войны, рассматриваются как военные и не имеют сроков давности.

Относительно сложности расследования таких преступлений в условиях войны Венедиктова отметила:

"Когда невозможна медицинская экспертиза, мы можем провести другие экспертизы, тоже свидетельствующие о преступлении. Это могу быть психиатрическая экспертиза и свидетельские показания".

Она добавила, что при расследовании таких преступлений важно, чтобы жертва чувствовала себя защищенной и имела силы говорить о деталях с правоохранителями.