Британская разведка: РФ оккупировала более половины Северодонецка
Британская разведка констатировала оккупацию Россией большей части Северодонецка. Об этом, ссылаясь на разведывательный обзор Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.
Британская разведка отмечает, что наземные действия России остаются очень сосредоточенными, а основная огневая мощь сконцентрирована в небольшом секторе Луганской области.
"В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, русские войска приближались к центру города. Более половины города, вероятно, сейчас оккупировано российскими войсками, включая чеченских боевиков", – говорится в обзоре.
В Минобороны Британии отмечают, что за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре по всей Украине.
В частности, в обзоре упомянут стратегически важный мост, соединяющий Украину с Румынией и украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.