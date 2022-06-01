Британская разведка: РФ оккупировала более половины Северодонецка

Британская разведка констатировала оккупацию Россией большей части Северодонецка.﻿ Об этом, ссылаясь на разведывательный обзор Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.

Британская разведка отмечает, что наземные действия России остаются очень сосредоточенными, а основная огневая мощь сконцентрирована в небольшом секторе Луганской области.

"В течение 30-31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, русские войска приближались к центру города. Более половины города, вероятно, сейчас оккупировано российскими войсками, включая чеченских боевиков" , – говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре по всей Украине.

В частности, в обзоре упомянут стратегически важный мост, соединяющий Украину с Румынией и украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.