Президент Хорватии заявил, что санкции против России не действуют

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что санкции ЕС против России не работают и расплачиваться за них будут европейские граждане, сообщает Европейская правда.

"Причины, которые ЕС привел для того, чтобы не вводить газовое эмбарго, являются оскорблением. Почему бы не ввести газовое эмбарго?" - сказал Миланович.

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе предупредили во вторник, 31 мая, что ввести газовое эмбарго будет гораздо сложнее, чем нефтяное, и, вероятно, оно не будет частью следующего санкционного пакета против Москвы.

"Но санкции не работают. Рубль не упал, Россия не чувствует финансового удара, а когда почувствует, война закончится. Но цену за это заплатят европейские граждане, Путин сохранит свою самодовольную улыбку, а нефть и газ просто пойдут в другое место, потому что спрос высок" , – сказал Миланович.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отверг оценку президента Милановича о том, что санкции против России не являются эффективными и лишь наносят ущерб европейским гражданам, обвинив его в помощи российскому агрессору.

"Неправда, что санкции не помогают, благодаря своим источникам энергии Россия финансирует военные операции, в которых ежедневно погибает большое количество солдат и мирных жителей" , – сказал Пленкович после саммита ЕС в Брюсселе, на котором был принят шестой пакет санкций, сообщает 24 sata.

Он добавил, что санкции – это вопрос морали, и что нужно быть на правильной стороне истории.

"Правительство то есть, я то есть, есть ли господин Миланович, пусть себя спросит хорватская общественность" , - сказал Пленкович.