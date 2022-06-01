Пентагон: РФ повторяет на Донбассе ошибки, совершенные в начале войны

Высокопоставленные чиновники Пентагона заявили, что российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, повторяют те же ошибки на востоке Украины, которые совершили в начале полномасштабного вторжения, сообщает Новое время.

Представитель Пентагона отметил, что "медленный и постепенный" темп изнуряет российскую оккупационную армию, а их общая боевая мощь уменьшилась примерно на 20 процентов, сообщает The New York Times.

Американские официальные лица сказали, что вскоре после своего назначения генерал Александр Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, и некоторые чиновники начали сомневаться в том, что Дворников по-прежнему отвечает за военные действия.

Российские пилоты продолжают демонстрировать то же поведение, "не подверженное риску" , как и в первые недели войны. Они пролетают границу, наносят удары, и быстро возвращаются на территорию России. Фактически, они не прикрывают свои войска из воздуха. Поэтому Россия до сих пор не получила никакого преимущества в небе, отметили в Пентагоне.

Российские военные добились определенного прогресса на востоке, где сконцентрированная огневая мощь и короткие пути снабжения помогли им вести ожесточенные бои в последние дни.

В то же время, Украина оттесняет оккупантов на север и восток от Харькова, в некоторых случаях обратно в Россию, угрожая отрезать пути снабжения.

По словам чиновников, перекрытие линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев в начале войны.

К тому же, российские военные придерживаются доктринального метода советского образца, согласно которому ниже по рангу офицеры не имеют права указывать на недостатки стратегии или самостоятельно вносить коррективы.

В Пентагоне также считают, что российские силы, разбитые при первом неудачном наступлении, слишком быстро перебросили в бой на восток — они не успели восстановиться.

Начав штурм Донбасса, Россия использовала мощные артиллерийские удары, но необходимого танкового наступления за этим не последовало. Это означает, что Россия может столкнуться с трудностями, пытаясь удержать достигнутое.

Бывший высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам Украины и России в администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас сказала, что кремлевский диктатор Владимир Путин слишком вовлечен в войну.