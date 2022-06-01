ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску
Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску, разрушены несколько домов. Обстрелам подверглись и другие населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.
Наиболее интенсивные обстрелы оккупанты вели в центре области: в Авдеевской и Очеретинской общинах.
"Всю ночь было громко вокруг Авдеевки, а к утру россияне несколько раз обстреляли и сам город: снаряды прилетели на восточную окраину, в старый город и в район АКХЗ. Информацию о масштабах повреждений уточняем", - говорится в сообщении.
Камыши ночью подвергались артиллерийским обстрелам – частично разрушен Центр безопасности граждан, несколько жилых домов, магазин и поврежден ЦНАП.
В Марьинской общине оккупанты нанесли авиаудар в районе Новомихайловки, обошлось без жертв и разрушений.
"Вновь ракетный удар по Славянску – разрушены три дома, но, к счастью, без жертв", - сообщил Кириленко.
В Константиновской общине частично отсутствует водоснабжение, воду привозят.
"Продолжаем эвакуацию гражданских из прифронтовых общин. Тех, кто до сих пор остается на месте, обеспечиваем гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.