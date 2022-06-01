Правительство установило льготную цену на газ для поставщиков горячей воды

Кабинет министров Украины на два месяца установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Так, в период с 1 июня по 31 июля этого года газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг обязана продавать газ поставщикам горячей воды по цене 7420 грн за 1000 куб. метров (с НДС).

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 31 мая.

"Согласно этому документу, с 1 июня по 31 июля 2022 года Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению по цене 7 420 грн (с НДС) за 1000 куб. метров" , — говорится в сообщении.

К цене добавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед

Ранее сообщалось, что с 1 июня Харьковская ТЭЦ-5 будет вынуждена остановить деятельность и законсервировать оборудование в связи с новыми расценками на газ, установленными компанией Нафтогаз Трейдинг.

Как заявлял глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявлял, что Кабмин создаст специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров, за счет которого будет удерживать тарифы на газ для населения. Кроме того, за счет этих средства будут компенсировать разницу в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго и операторов газораспределительных сетей.