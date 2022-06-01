SRF: Швейцария заблокировала поставки бронированных машин в Украину

Швейцарское правительство заблокировало поставку Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.﻿ Об этом, ссылаясь на швейцарский вещатель SRF, сообщает Европейская правда.

Правительство Дании хочет передать Украине около 20 единиц своего флота боевых машин Piranha III в качестве военной помощи.

Власти Дании официально обратились в Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам Seco за разрешением – и получили отказ: Seco отклонила запрос несколько дней назад.

Без разрешения Берна помощь Украине невозможна: покупая машины, Дания обязалась передавать военную технику третьей стороне только с разрешения Швейцарии.

Вето на экспорт бронированных машин напоминает о споре о боеприпасах с Германией. В начале апреля Seco уже отказала Германии в передаче боеприпасов Украине для установок Gepard. Как и в случае с боеприпасами, Seco оправдывала свое "нет" в случае с датскими машинами Piranha нейтральностью и Законом о военных материалах. Он запрещает экспорт вооружений в воюющие страны.

Однако, еще неизвестно, будет ли Швейцария придерживаться своей позиции, учитывая давление из-за границы. На минувшей неделе вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил, что хочет получить "максимальную поддержку" для Украины.

Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по этому поводу в эту или следующую пятницу. В федеральной администрации и в парламенте есть голоса, которые видят простор для маневра в Законе о военных материалах: Швейцария вполне может позволить европейским государствам передавать швейцарское вооружение при определенных условиях.

Центральные политики, такие как государственный советник Пирмин Бишоф, выступают за более широкое толкование:

"Федеральный совет теперь должен принять меры и исправить свою практику".

Лидер парламентской группы "Зеленых либералов" Тиана Мозер также хочет изменить курс. В конце концов, речь идет не о прямом экспорте, а об оружии, которое Швейцария уже продала дружественным демократиям:

"Это оружие будет передано стране, которая защищается от агрессора".