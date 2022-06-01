Мэр: в Мелитополе оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей

Мэр: в Мелитополе оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей
Фото: Facebook

Оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей из Мелитополя, используя людей в качестве "живого щита". Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook, сообщает Новое время.

Глава городского совета обратился к представителям украинского правительства с просьбой помочь в обеспечении безопасной эвакуации.

"Мы просим, чтобы наших людей не использовали „живым щитом“, а дали возможность эвакуироваться в Запорожье. Пока подтверждения нет", — сказал Федоров.

Новости

Популярные темы форума

analytics