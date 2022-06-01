Кабмин выделил 250 млн на возмещение убытков судоходства и ж/д перевозок

Кабмин выделил Министерству инфраструктуры 250 млн грн для возмещения ущерба судоходства и железнодорожных перевозок, причиненных войной РФ против Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Средства выделили из резервного фонда госбюджета с целью предотвращения негативных явлений на рынке судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе, а также на рынке железнодорожных перевозок.

С начала войны российские войска неоднократно обстреливали мост через Днестровский лиман в Одесской области - основную артерию, которой можно отгрузить украинскую продукцию, в частности продовольствие, на Дунайские порты.