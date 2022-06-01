Цены на автогаз продолжают расти

По состоянию на конец мая оптовые партии автогаза торгуются в ценовом диапазоне 67 000-75 000 грн/т, что значительно выше, чем на прошлой неделе (52 000-70 000 грн/т), сообщает Enkorr.

Об этом свидетельствует ценовой мониторинг Консалтинговой группы А-95.

Цена реализации газа на аукционе «Укргаздобыча» 31 мая находилась в диапазоне 77 200-80 000 грн/т (прошлые торги прошли в диапазоне 73 400-77 000 грн/т). Трейдеры сообщают, что желающих приобрести дорогой газ было немного.

В центральных и северных областях страны сжиженный газ торговался за 70000-74 000 грн/т, что на 1000-2 000 грн/т выше уровня прошлой недели. В западных областях цены на оптовые партии увеличились на 5000-8000 грн/т до 68000-74 000 грн/т. На востоке страны цена на газ не изменилась и удержалась на уровне 72 000–74 000 грн/т.

Между тем, средняя стоимость импортного ресурса на границе во второй половине мая составила $1 160/т, или около 37 000 грн/т. Трейдеры отмечают, что разница цен между импортным ресурсом и стоимостью на аукционах обусловлена ​​нехваткой ресурса для покрытия текущего спроса.

«Несмотря на двойное увеличение поставок автогаза в страну, дефицит на рынке остается, поэтому и есть такой разлет цен в десятки тысяч гривен на тонне», — считает один из опрошенных трейдеров.

Сверхвысокий спрос на аукционах УГО главным образом поддерживается мелкими участниками рынка, которые не могут самостоятельно законтрактовать и привезти из-за границы небольшие партии ресурса. В то же время, розничные сети могут также приобретать небольшое количество ресурса внутреннего производства, поскольку зазор между ценой на потолке и стоимостью на границе остается беспрецедентно высоким.