Финансовый конгломерат Citigroup может сохранить банковскую лицензию и некоторые операции в России, даже несмотря на то, компания пытается продать свой потребительский и коммерческий бизнес в РФ, сообщает Новое время.

Об этом заявила исполнительная директорка компании Джейн Фрейзер, пишет Financial Times.

В предыдущие месяцы Citigroup заявлял о планах продать свое потребительское подразделение в России. В компании собирались избавиться от «значительной части» бизнеса в России.

Отвечая на вопросы о том, попытается ли Citi сохранить свои банковские лицензии в РФ, Фрейзер сказала:

«Мы еще не знаем, мы еще не приняли решение о том, какого именно размера мы будем», добавив, что банк «просто будет материально меньше [в России], чем был».

Фрейзер сказала, что надеется на мирные переговоры с Россией, но уверенности в их результате у Citi сейчас нет. По словам представительницы компании, Citi может потерять около $3 млрд, если весь бизнес группы в России «пойдет наперекосяк».

В начале мая сообщалось, что Citigroup ведет «активный диалог» с потенциальными покупателями его банковского бизнеса в России.