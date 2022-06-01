Шольц: Германия передаст Украине современную систему ПВО

Германия планирует поставить Украине современные системы противовоздушной обороны. Речь идет о ракетах класса "воздух-воздух" IRIS-T. ﻿Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, со ссылкой на DW, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По согласованию с Нидерландами Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ, – "IRIS-T". С его помощью можно защитить целый город.

Шольц заявил, что современные системы ПВО помогут Украине "защитить большие города от российских воздушных атак" .

С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

По словам Шольца, сегодня Германия работает над тем, чтобы передать нашим бойцам тяжелое вооружение, речь идет о IRIS-T, современные самоходные гаубицы и радары слежения.