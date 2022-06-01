ОВА: оккупанты контролируют 70% Северодонецка

Российские войска захватили 70% Северодонецка в Луганской области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Он добавил, что часть украинских войск отошла на более выгодные позиции, а еще часть продолжает бои в городе.

Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами, отметил Гайдай.