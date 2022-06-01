ОВА: оккупанты контролируют 70% Северодонецка

ОВА: оккупанты контролируют 70% Северодонецка
Фото: Сергей Гайдай

Российские войска захватили 70% Северодонецка в Луганской области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Он добавил, что часть украинских войск отошла на более выгодные позиции, а еще часть продолжает бои в городе.

Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами, отметил Гайдай.

"Эвакуация приостановлена. Гумгрузы в Северодонецк нет возможности завозить, больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов - на время этого может хватить", - сообщил Гайдай.

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