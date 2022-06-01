Ермак: Украина потеряла 35% ВВП, прямые убытки от войны превышают $600 млрд
Прямые убытки Украины от развязанной Россией войны уже превышают 600 миллиардов долларов, сообщает Укринформ.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, выступая на заседании Комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии.
"Нам сейчас очень трудно. Из-за боевых действий страну покинули 5 миллионов человек. Еще столько же внутренне перемещенных лиц. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате российского вторжения. Война забрала 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают 600 миллиардов долларов США", - сказал Ермак.
В то же время он подчеркнул, что, несмотря на все, Украина продолжает защищаться, на востоке и юге продолжаются ожесточенные бои.
"Мы обязательно должны победить. Иначе Украина просто исчезнет как нация и как государство. Наша победа тем ближе, чем большую помощь предоставляет международное сообщество. Любую – военно-техническую, политическую, финансовую или гуманитарную", - заявил руководитель ОП.
Ермак добавил, что чрезвычайно большой поддержкой для Украины в сдерживании агрессии является ужесточение санкционного давления на Россию.
Как сообщалось, лидеры стран Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций против Российской Федерации, предусматривающий частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT.