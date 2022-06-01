Премьер Эстонии: лидеры ЕС спорили, стоит ли звонить Путину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что на встрече европейских лидеров в Брюсселе 31 мая состоялись "очень горячие" дебаты по вопросу целесообразности звонков российскому диктатору Владимиру Путину.﻿ Об этом, ссылаясь на ERR, сообщает Новое время.

"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину" , — сказала Каллас, комментируя недавние переговоры Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.

По ее словам, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля, "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер" .

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками" , — отметила Каллас.

28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным.