Премьер Эстонии: лидеры ЕС спорили, стоит ли звонить Путину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что на встрече европейских лидеров в Брюсселе 31 мая состоялись "очень горячие" дебаты по вопросу целесообразности звонков российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом, ссылаясь на ERR, сообщает Новое время.
"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", — сказала Каллас, комментируя недавние переговоры Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.
По ее словам, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля,
"можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".
"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", — отметила Каллас.
28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным.