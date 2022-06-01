ДТЭК: в мае энергетики вернули свет 650 тысячам семей в Донецкой области

В течение мая ремонтные бригады компании ДТЭК восстановили электроснабжение 579 населенных пунктов Донецкой области, вернув свет для 650 тысяч семей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят в ДТЭК.

"Энергетики постоянно работают над тем, чтобы восстанавливать энергоснабжение. В течение мая 579 населенных пунктов, только в одной Донецкой области, были запитаны. Некоторые по пять раз. И 650 тысяч потребителей получили свет в результате этих питаний. Работа идет постоянно" , - сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

Сахарук добавил, что энергетики компании ежедневно возвращают свет десяткам тысяч семей в регионе.

"Количество запитанных в течение суток-20-30 тысяч каждый день. Это огромная работа, которая выполняется работниками для того, чтобы возвращать свет в дома украинцев" , - добавил Сахарук.

Он отметил, что бригады часто не могут выехать на ремонтные работы из-за активных боевых действий. Энергетики приступают к восстановительным работам после предоставления разрешения от ВСУ.

Как сообщалось ранее, в мае энергетики ДТЭК вернули свет почти 700 тысячам семей, что остались без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.