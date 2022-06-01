ЦПД предупреждает о возможных провокациях оккупантов в ОРДЛО
В Центре противодействия дезинформации предупредили о высокой вероятности терактов и провокаций со стороны российских оккупантов.
Сообщается о возможных провокациях в ОРДЛО на массовых мероприятиях ко Дню защиты детей, 1 июня.
"Пропаганда России снова будет пытаться переложить ответственность за обстрелы на ВСУ. Поэтому Центр призывает быть особенно внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги. Если вы услышали сигнал, немедленно следуйте укрытиям", - говорится в сообщении.