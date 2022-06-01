Мэр: в Мариуполе с апреля нет доступа к питьевой воде и пище
Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и пище. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.
"Вчера мариупольцы сообщили нам о том, что над ними продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не отдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы и помогали им прятать эти военные преступления", — сказал он.
По его словам, "мариупольцы сегодня работают за воду".
"С апреля мариупольцы не имеют доступа к еде и нет, как мы видим, питьевой воды", — сказал он.