В Минобороны объяснили, почему не спешат сообщать об успехах ВСУ

Минобороны не объявляет об успехах в контрнаступлении ВСУ, пока украинские военные окончательно не закрепятся на новых позициях, чтобы не активизировать врага. Об этом, ссылаясь на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.

По ее словам, ситуация на фронте неоднородная, и до того момента, как украинская армия закрепится на определенном рубеже, ситуация может меняться несколько раз.

"Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или только контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и населенным пунктам и бои — это всегда динамика. Поэтому окончательно делать выводы, что такой-то населенный пункт уже наш, можно только после закрепления там ВСУ, на том рубеже" , — пояснила Маляр.

Она добавила, что политика и Минобороны и ВСУ — не объявлять преждевременно результаты, пока ВСУ не закрепятся на новых позициях.