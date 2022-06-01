В Киеве начнут ремонт между "Золотыми воротами" и "Театральной"

Завтра, 2 июня, начнется плановый ремонт двух эскалаторов на пересадочном узле "Золотые ворота" - "Театральная". Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Работы продлятся до 19 августа 2022 года.

Капитальный ремонт эскалатора обязательно проводят после пробега 150-160 тысяч км. Подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются, отметил Поворозник.

Эскалаторы на пересадочном узле "Золотые ворота" - "Театральная" ввели в эксплуатацию в 1981 году. В последний раз их планово обновляли в 2012 году.

Напомним, что капитальный ремонт эскалаторов продолжается на станции "Лукьяновская".