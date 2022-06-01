Поставки оружия Украине: в ОПУ против широкого освещения в СМИ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался против того, чтобы в информационном пространстве широко освещались подробности поставок Украине западных вооружений. Об этом он сказал во время общенационального телемарафона в среду, 1 июня, сообщает Новое время.
По словам Подоляка, утечки подобной информации порой связаны с желанием отдельных лиц
"хайпануть" на этой теме.
"Я вообще считаю, что все, что касается поставок для нас оружия, должно быть закрытым в информационном смысле. Будет оружие — оно будет на фронте, будет использоваться, после этого будут репортажи, как мы это делали", — заявил представитель ОПУ.
Он также обратил внимание на то, что кремлевская пропаганда создает вокруг вопроса поставок Украине вооружений
"информационный хаос", чтобы дискредитировать НАТО и
"частично повлиять на военные элиты западных стран, чтобы у них было меньше желания нам что-то давать".
При этом Подоляк подчеркнул, что все, что нужно украинской армии, она получает.
"Может, не так быстро, как хотелось бы… И это плохо, потому что нужно как можно скорее. Но мы получаем, потому что есть консенсус антироссийский и проукраинский, в том числе в военных элитах Запада", — добавил он.