ОВА: в Одессе враг пытается активизировать воздушную разведку
Оккупанты активизировали воздушную разведку в Одесской области. В связи с этим возможность ракетных ударов остается высокой. Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.
"Враг пытается активизировать воздушную разведку. В том числе наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, совершая ракетные обстрелы нашей территории", - сообщил он.
Отмечается, что самая большая угроза нанесения ракетных ударов от стратегической авиации РФ и корабля – носителя КР морского базирования типа "Калибр".
Спикер ОВА добавил, что ночь в Одессе и области прошла спокойно.
"Особые слова в первый день лета страшного года – 2022 к херсонцам. Держитесь, освобождение области от оккупантов – только вопрос времени", - отметил Братчук.