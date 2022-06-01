ОВА: в Одессе враг пытается активизировать воздушную разведку

Оккупанты активизировали воздушную разведку в Одесской области. В связи с этим возможность ракетных ударов остается высокой. Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

"Враг пытается активизировать воздушную разведку. В том числе наблюдая за теми разрушениями, которые он наносит, совершая ракетные обстрелы нашей территории" , - сообщил он.

Отмечается, что самая большая угроза нанесения ракетных ударов от стратегической авиации РФ и корабля – носителя КР морского базирования типа "Калибр".

Спикер ОВА добавил, что ночь в Одессе и области прошла спокойно.