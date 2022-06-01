Песков: Киев не спешит возобновлять переговоры из-за оружия США

Песков: Киев не спешит возобновлять переговоры из-за оружия США
Фото: Facebook

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки американского оружия в Украину не способствуют "пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры". Об этом, ссылаясь на российское пропагандистское издание "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

"США целенаправленно подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие", – сказал Песков.

При этом он добавил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина "априори не исключена", но "она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым остановлена".

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