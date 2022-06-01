Песков: Киев не спешит возобновлять переговоры из-за оружия США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки американского оружия в Украину не способствуют "пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры". Об этом, ссылаясь на российское пропагандистское издание "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

"США целенаправленно подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие", – сказал Песков.