Папа Римский осудил блокаду экспорта пшеницы из Украины

Папа Римский Франциск осудил блокаду экспорта пшеницы из украинских портов, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сказал в конце всеобщей аудиенции в среду, 1 июня, сообщает Vatican News.

"Вызывает большую тревогу блокада экспорта зерна из Украины, от которой зависит жизнь миллионов людей, особенно в самых бедных странах.

Обращаюсь с горячим призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и гарантировать общечеловеческое право на питание. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продовольственный продукт, как оружие на войне", – призвал папа Франциск, не уточнив, кто блокирует поставки украинского зерна.

Африканский союз уже предупредил, что блокада может вызвать продовольственный кризис на континенте.

Российские корабли блокируют украинские порты, препятствуя прохождению экспорта через Черное и Азовское моря.

Украина также призвала к снятию блокады, в то время как Россия утверждает, что украинская морская территория вблизи портов заминирована.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, однако до сих пор не получил ответа на свое предложение.

В интервью в начале мая он также сказал, что пока не планирует визит в Украину.

Папа Римский также выступил с идеей "примирения" Украины и РФ, когда два человека символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане, однако, по словам президента Зеленского, украинское общество не восприняло эту идею.