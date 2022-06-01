ЛУН: цены на новые квартиры растут почти по всей стране

Цены на квартиры в новостройках растут в гривневом и долларовом эквиваленте по сравнению с довоенным уровнем, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в пресс-релизе ЛУН.

В Киеве возобновили работу на 43 строительных площадках, что составляет 23% от довоенного уровня. В области 45 жилых комплексов продолжают строительство, и это 25% от общего количества.

Средняя цена за квадратный метр в столице увеличилась на 4,4% в долларах до 1410 долларов за м², в области выросла на 12,2% до 765 долларов за м².

Цены в западных регионах выросли с 6,7% в Черновицкой области до 15,5% в Хмельницком регионе, что является самым высоким показателем по стране.

Цены за метр выросли с 4% в Полтавской области до 12,4% в Винницкой в центральном регионе.

Из регионов приближенных к боевым действиям Одесса демонстрирует наибольшую устойчивость и одна из первых в стране продолжило строительство. Средняя цена метра в Одессе выросла на 2,5% от довоенного.

По словам CMO ЛУН Дениса Судилковского, цены на новостройки растут по всей стране, что связано, в частности, с увеличением стоимости строительных материалов.