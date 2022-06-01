WSJ: российская нефть продолжает прибывать в США, несмотря на санкции

В порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в мае прибыли танкеры с российской нефтью, несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели эмбарго на российские энергоносители, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Танкеры с нефтью прибыли в США через Суэцкий канал через Атлантический океан с нефтеперерабатывающих заводов Индии. Вероятно, так трейдеры пытаются скрыть происхождение нефти, чтобы ввозить ее и дальше, после введенных санкций.

В марте США запретили импорт сжиженного газа, каменного угля, нефти и продуктов нефтепереработки из России. Но эти ограничения могут не действовать, если продукт имеет смешанное происхождение, отмечает The Wall Street Journal.

Управление по контролю за иностранными активами США обычно устанавливает, что товар происходит из определенной страны, если на 25% или более состоит из добытого в ней сырья. Непонятно, было ли сделано исключение для нефти и нефтепродуктов – в частности, дизельного топлива и бензина.

Таким образом, трейдеры нефти теоретически могут завозить российские энергоносители и дальше, если они были изготовлены в неподсанкционной стране – например, Индии, которая стала одним из крупнейших покупателей российской нефти - и были переработаны, например, в дизель, керосин или химикаты.

По данным трекеров, один из танкеров, прибывший 22 мая в Нью-Йорк, отправился из индийского порта Сикка еще 21 апреля без указания конкретного места назначения. Также были случаи, когда российская нефть передавалась с одного танкера на другой в Средиземном море, у берегов Западной Африки и в Черном море – после чего отправлялась в Китай, Индию и Западную Европу.

Как отмечает The Wall Street Journal, это не первый случай, когда танкеры с российской нефтью скрывают свое местонахождение, чтобы их было труднее отследить.

"Похоже, существует формат торговли, когда российская нефть перерабатывается в Индии, после чего ее часть продается в США" , - прокомментировал ведущий аналитик финского Центра исследования энергетики и чистого воздуха Лаури Милливирта.

Лидеры ЕС на саммите, который длится 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России. Это эмбарго входит в шестой пакет санкций ЕС – по мнению президента Европейского совета Шарля Мишеля, его утвердят в среду или четверг.

Новый пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти из РФ с временным исключением для трубопроводных поставок по нефтепроводу "Дружба". Даже с этим исключением нефтяное эмбарго будет болезненным для РФ, потому что сразу коснется 75% российского нефтяного экспорта в Европу и 90% - до конца года.

Кроме того, по данным СМИ, под запрет будет подпадать и страхование - запрет страховать танкеры, перевозящие российскую нефть в любую точку мира.

По данным Bloomberg, из-за отказа от импорта российской нефти, о котором накануне договорились государства ЕС, Россия будет терять около $22 млрд в год.