В МИД Финляндии прокомментировали требования Турции по вступлению в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что ситуацию с нежеланием Турции впускать Финляндию и Швецию в НАТО удастся постепенно разрешить, сообщает Европейская правда.
Министр отметил, что к мнению других стран следует прислушаться, но далеко не все зависит от Швеции и Финляндии.
"Здесь может быть месседж даже к другим странам-членам НАТО, не Финляндии и Швеции", - намекнул он.
Глава МИД отметил, что сейчас самое важное - спокойно вести диалог с Турцией, и такого мнения придерживаются в НАТО в целом.
"Все ставят на то, что сейчас терпение - лучшее лекарство. Мы тщательно выслушаем замечания Турции и посмотрим, на что из этого Финляндия и Швеция могут повлиять", - сказал он.
Официально заявленные требования Анкары касаются в основном отношения Швеции к курдам и турецкой оппозиции, а также эмбарго на экспорт оружия.
Также Турция заявила, что якобы обнаружила шведское оружие у бойцов Рабочей партии Курдистана, что Швеция отрицает.
Неофициально известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган своим вето на вступление в НАТО Финляндии и Швеции надеется получить определенные уступки от США в вопросах продажи самолетов и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских С-400.