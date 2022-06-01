СБУ: замглавы Черновицкой ОВА разоблачен на махинациях с гумпомощью

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гумпомощью. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Именно он был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи, отметили в СБУ.

"Сделку удалось провести через гендиректора медучреждения. Руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой является он, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства" , - говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.