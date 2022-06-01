Николаевская ОВА: оккупанты начали подрывать мосты

Российские войска при отступлении начали подрывать мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Российские оккупанты отступают, начали взрывать мосты при отступлении. Они боятся контрнаступления украинской армии и взрывают отходя. Боятся прорыва ЗСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных" , - сказал Ким.

Он добавил, что оккупанты усилили обстрелы Николаева.