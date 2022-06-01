МВД открыло горячую линию для родственников военных ВСУ

Министерство внутренних дел открыло горячую линию для родственников и близких украинских военных. Об этом сообщило МВД в Telegram.

"Сегодня в 12:00 начинает свою работу горячая линия МВД для обращений родных и близких пленных, пропавших без вести и погибших украинских защитников" , - говорится в сообщении.

Для приема звонки одновременно будет работать десять телефонных линий.

Каждый сможет оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших, сообщили в МВД.

Номер многоканального телефона: 380 894 201 866