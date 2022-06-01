Кабмин назначил Петра Котина президентом НАЭК "Энергоатом"

Кабинет Министров назначил Петра Котина, который до этого исполнял обязанности руководителя НАЭК «Энергоатом», президентом компании, сообщает Укринформ.

Соответствующее распоряжение №430-р обнародовано на Правительственном портале.

«Назначить Котина Петра Борисовича президентом ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей сроком не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения», - говорится в документе.

Также Кабмин уполномочил первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко подписать соответствующий контракт с Котиным.

Как сообщалось, Котин исполнял обязанности руководителя НАЭК с 2020 года, а до этого руководил Запорожской АЭС.