Ермак: РФ прибегла к четвертому типу шантажа против Украины

С начала полномасштабной агрессии Россия прибегла к четвертому типу шантажа против Украины. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, выступая на заседании Комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, сообщает Укринформ.

"Грабеж оккупированных территорий Украины носит масштабный и систематический характер. И это указывает на то, что мародерство является основой российской государственной политики на этих землях. Из южных районов, находящихся под контролем российских войск, в РФ вывезено уже сотни тысяч тонн украинского зерна", – сказал Ермак.

В то же время, по его словам, Россия отказывается предоставлять зеленые коридоры для экспорта украинской сельхозпродукции.

"Это очевидный шантаж мирового сообщества дефицитом продовольствия, ведь до войны Украина выступала гарантом продовольственной безопасности 400 млн человек на планете", – подчеркнул Ермак.

По его словам, это уже четвертый тип шантажа, к которому прибегает Кремль за время агрессии против Украины. Этому предшествовали угрозы Евросоюза энергетическим голодом, возможной катастрофой на одной из захваченных украинских АЭС, ударом с применением ядерного оружия.