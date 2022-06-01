Моравецкий: Польша будет экономическим хабом для Украины

Польша намерена стать экономическим хабом для Украины, сообщает Укринформ.

Об этом в поселке Бородянка во время брифинга в рамках церемонии открытия модульного городка для внутренне перемещенных лиц заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Польша будет экономическим хабом для независимой Украины, мы будем пытаться помочь уже сегодня", – подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что ЕС попросил Польшу помочь в транспортировке сельскохозяйственной продукции из Украины за границу.

“Польшу об этом попросили, и я сказал, каковы наши условия. Мы получаем для этого средства от ЕС, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить инфраструктуру, что позволит экспортировать зерно и товары из Украины на Ближний Восток, в Африку и другие страны”, – подчеркнул польский премьер.

Он отметил, что вывоз из Украины около 50 млн тонн зерна в страны Ближнего Востока и Африки, без которого там может возникнуть серьезный продовольственный кризис, был вторым главным вопросом на заседании Евросовета 30-31 мая в Брюсселе. Первым вопросом была война России против Украины.

По словам Моравецкого, сейчас готовится несколько соглашений между польскими и украинскими министерствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой – дадут экономический импульс для Польши.

"Это соглашения, которые касаются экспорта украинского зерна", – добавил польский премьер.

Он сообщил, что его страна также разворачивает активное сотрудничество с Украиной в военной сфере.

Моравецкий подчеркнул, что сейчас важнейшая задача – восстановление мира в Украине.

"Мы сосредоточены на скорейшем восстановлении мира, безопасности и нормальной экономической жизни", – подчеркнул глава польского правительства.

Как сообщалось, Моравецкий вместе с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышовым открыли в среду первый модульный городок для внутренне перемещенных лиц в поселке Бородянка Киевской области.

В среду в Киеве проходят межправительственные консультации Украины и Польши с участием премьер-министров Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого.