Ракетный удар по Львовской области: новые подробности
Сегодня ракетным ударом в очередной раз была повреждена железнодорожная инфраструктура на Львовской железной дороге. Известно, что пострадавших среди железнодорожников нет. Об этом, со ссылкой на Telegram главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Степень повреждений инфраструктуры выясняют специалисты, проводится осмотр места ракетного удара. Известно, что задерживаются три пассажирских поезда, они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.
Также Александр Камышин подчеркнул, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.
Позже в "Укрзализныце" назвали пассажирские поезда, которые задерживаются из-за ракетного удара. Из графика следования выбились:
- №30 Ужгород — Киев
- № 13 Солотвино — Киев
- №145 Львов — Ужгород.