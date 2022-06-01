Ракетный удар по Львовской области: новые подробности

Сегодня ракетным ударом в очередной раз была повреждена железнодорожная инфраструктура на Львовской железной дороге. Известно, что пострадавших среди железнодорожников нет.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Степень повреждений инфраструктуры выясняют специалисты, проводится осмотр места ракетного удара. Известно, что задерживаются три пассажирских поезда, они находятся в безопасных местах, пассажирам ничего не угрожает.

Также Александр Камышин подчеркнул, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности.

Позже в "Укрзализныце" назвали пассажирские поезда, которые задерживаются из-за ракетного удара. Из графика следования выбились: