Сценарии войны: как далеко может зайти армия РФ в Украине

Есть ли риск повторного нападения РФ на север Украины, реальна ли угроза захвата Донбасса и как далеко Россия может зайти на юге – ниже в материале, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Украинцы, пожалуй, уже привыкли к постоянным сигналам тревог и угрозе ракетных ударов. Но информация о готовящихся сухопутных наступлениях по-прежнему наводит на многих ужас. Первые дни войны, когда людям приходилось экстренно бежать от вражеских войск и артиллерии, еще свежи в памяти даже тех, кто уже смог вернуться домой в относительную безопасность.

За три месяца полномасштабного вторжения линия фронта стала более-менее стабильной. За исключением Донбасса, где оккупанты изо всех сил пытаются продавливать нашу оборону, предварительно выжигая все на своем пути. Но в целом передвижение агрессора выглядит предсказуемо. Профессиональные военные и наш Генштаб без труда могут спрогнозировать, куда и откуда враг собирается наступать.

Тем не менее в соцсетях и анонимных каналах появляются совсем неожиданные сценарии, которые заставляют людей снова хвататься за чемоданы: что Россия якобы будет вновь наступать на севере, что со дня на день белорусы нападут на Волынь, что агрессор идет штурмовать город Днепр и другие прогнозы в этом роде.

Какие худшие сценарии продвижения вражеских войск звучат в последнее время? И какие из них не грозят нам в ближайшей перспективе?

Сценарий 1: захват Донбасса

Сейчас это основная цель Кремля в войне, развязанной против Украины. Говорить о том, что этот сценарий абсолютно далек от реальности, не приходится.

Оккупантам удалось захватить около 95% Луганской области. Сейчас ключевые бои идут за ее админцентр – Северодонецк. По словам главы ОГА Сергея Гайдая, россияне уже взяли под контроль 70% города. Речь идет о северо-восточных, восточных и юго-восточных районах.

Нашим защитникам по приказу командования приходится отходить на более безопасные и выгодные позиции, чтобы избежать окружения и огромных потерь. Этим, собственно, и объясняется то, как противнику удалось за считанные дни так быстро расширить захваченную площадь Северодонецка.

Опрошенные РБК-Украина эксперты и аналитики американского Института изучения войны считают постепенный отход наших войск рациональным, хотя и тяжелым решением.

"Выйдут ли оккупанты на границы Луганской области – этот вопрос будет зависеть от нашего Генерального штаба. Мы должны понимать, что нам прежде всего нужно сохранить личный состав, управляемость наших бригад, которые находятся в агломерации Северодонецк и Лисичанск" , – объяснил изданию экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Возможно, для этого придется уступить некоторые территории и занять новые рубежи обороны, ожидая более активных поставок западного вооружения и боеприпасов, допустил собеседник.

Учитывая то, какую высокую политическую заинтересованность агрессор проявляет к захвату Луганской области, это – вероятный сценарий развития событий, считает военный аналитик, полковник Сергей Грабский. Он отметил, что на этом направлении противник сконцентрировал колоссальное количество сил и средств, которые превышают наши в 3-5 раз.

"Нужно понимать, что мы будем оборонять Северодонецк до тех пор, пока в этом будет военная целесообразность. А потом ради сохранения жизни наших военных мы можем и отойти от этого города. Но это будет зависеть от развития ситуации. К тому же за Северодонецком еще есть Лисичанск, у которого есть свои преимущества в плане обороны" , – сказал эксперт.

Сейчас также продолжаются бои в поселке Тошковка, который находится к югу от Северодонецка и Лисичанска. В Институте изучения войны полагают, что активность врага к северу от Тошковки, вероятно, предназначена для того, чтобы развить наступление на Лисичанск с юга. Иначе оккупантам придется вновь прокладывать переправу через Северский Донец, а все их предыдущие попытки это сделать закончились разгромом. Лисичанск пока остается под полным контролем наших ВСУ.

Оккупанты пытаются занять трассу Бахмут - Лисичанск (фото: Getty Images)

В Донецкой области у противника за последнее время нет настолько сильного "прогресса". Еще в первые недели войны ему удалось захватить южный фланг зоны ООС, начиная от Мариуполя и до Волновахи. Остальная линия столкновения с так называемой "днр" остается почти такой же, какой была до 24 февраля.

Сейчас просматривается несколько направлений в Донецкой области, где оккупанты пытаются вести наступление. Первое – бахмутское. Вражеские войска сумели продвинуться от Попасной и ведут бои в районе населенного пункта Белогоровка Бахмутского района.

Там оккупанты хотят прорваться к трассе Бахмут - Лисичанск, чтобы блокировать основную линию поставок и обеспечения ВСУ. Это ключевая магистраль, которая соединяет подконтрольную Украине часть Луганской области с остальной территорией нашей страны. Захват трассы может быть частью плана по "окольцеванию" наших войск в районе Северодонецка и Лисичанска. Сейчас магистраль подвергается постоянным обстрелам, но она по-прежнему под контролем ВСУ.

Второе направление атак россиян в Донецкой области – это район Авдеевки и Марьинки. Но пока особых успехов противнику там достичь не удалось, отметил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Константин Машовец.

Третье направление, куда, вероятно, собираются выдвигаться оккупанты – это город Славянск. Аналитики института изучения войны прогнозируют, что россияне намерены штурмовать город в ближайшие недели. Для этого они, похоже, хотят наступать сразу с двух направлений. С северо-востока – из Лимана, и с северо-запада – от Изюма.

"Войска, которые находятся в районе Изюма, проводят перегруппировку, чтобы возобновить наступление на Славянск, через Долгенькое, Краснополье и Богородичное" , – отметил Машовец.

Однако пока изюмская группировка противника не смогла пересечь границу на пути к Донецкой области. Успешными контратаками наших войск удалось сбить наступательные действия оккупантов в этом районе. На лиманском направлении враг также провел усиление и перегруппировку подразделений. Сейчас там идут бои на юго-западных окраинах Лимана – в районе села Старый Караван.

Шансы врага взять всю Донецкую область пока выглядят сомнительно, считает Грабский. Он заметил, что в течение последних 45 дней, с тех пор, когда была объявлена операция на Донбассе, оккупанты по сути нигде не продвинулись.

"Разве что можно говорить об отдельных участках в районе Авдеевки, есть незначительное продвижение от Изюма в сторону Барвенково, но это на территории Харьковской области. То есть пока что нет оснований говорить о том, что агрессор может выйти на админграницы Донецкой области. У них попросту не хватает сил" , – говорит эксперт.

Сценарий 2: захват южных областей

Оккупанты заняли большую часть Херсонской области. Отдельные ее районы на западе в сторону Николаева и на северо-западе по направлению к Кривому Рогу находятся под контролем ВСУ.

В Запорожской области агрессор временно захватил больше половины ее территории – на юге. Там линия разграничения проходит от Каховского водохранилища и Васильевки до Гуляйполя. Есть еще небольшая приграничная часть Николаевской области – в районе Снигиревки – которую также удалось занять оккупантам на юге.

У Кремля наверняка есть "аппетиты" захватить всю территорию Запорожской и Херсонской области, затем – Николаевскую и оттуда прорваться к Одесской. Так Украина будет полностью отрезана от Черного моря. Периодически появлялась информация и о том, что, выйдя на админграницы Херсонской области, агрессор может пойти в наступление на Кривой Рог.

"В Херсонской области есть некоторые риски того, что оккупанты могут расширить захваченную территорию до админграниц. Но в последние несколько дней эти риски существенно сократились" , – говорит Машовец.

Из-за того что Кремль сфокусировал внимание на Донбассе, ситуация для оккупантов на юге складывается не самым лучшим образом. Чем, собственно, и воспользовалось наше командование, организовав серию успешных контрнаступательных действий на северо-западе Херсонской области в районе реки Ингулец.

Благодаря этим атакам нашим силам удалось продвинуться на десяток километров вглубь области, взять под контроль участок трассы T2207 и освободить часть населенных пунктов, которые еще с марта были захвачены россиянами.

Что еще важно – наступления ВСУ на этом направлении могут рассечь войска оккупантов, которые воюют на правом берегу Днепра. А это, в свою очередь, может парализовать ту группировку противника, которая представляет угрозу для Кривого Рога.

Плюс, если нашим войскам удастся развить наступление от Давыдового Брода к Бериславу, к реке Днепр – это может стать плацдармом для более широкого контрнаступления на Херсон.

"Те действия, которые на днях проходили в районе населенного пункта Давыдов Брод, где наши подразделения атаковали оккупантов и продвинулись вглубь территории на 9 километров – они абсолютно четко показывают, что ресурсов у российской армии немного. Их войска тонким слоем размазаны по всей линии фронта, а их силы сосредоточены на главных направлениях ударов на востоке Украины" , – объяснил Селезнев.

После удачных контрнаступательных действий наших войск оккупанты начали подтягивать резервы и обустраивать дополнительные оборонные рубежи в области.

"Они понимают: если мы пойдем дальше, то защищать собственные боевые порядки и захваченные территории российской армии будет нечем. Такая ситуация вдоль всей линии на юге нашей страны – в Херсонской области и на юге Запорожской области" , – добавил Селезнев.

Военный эксперт, полковник Владислав Селезнев (фото: facebook / vladislav.seleznev.94)

Потому как положение оккупантов в Херсонской области сейчас не особо прочное, то угроза наземного штурма Николаева в ближайшее время не просматривается. К тому же общей численности российских войск, которые оперируют на правом берегу Днепра, физически недостаточно для такой операции, отметил Грабский.

"Говорить о том, что в ближайшей перспективе – в течение 2-3 месяцев – противник сможет совершить серьезный прорыв в сторону Николаева, не приходится. На этом направлении сложилась ситуация некоего баланса сил, которая не дает врагу возможность сконцентрировать силы и нанести удар в сторону Николаева" , – объяснил эксперт.

Теоретически агрессор может предпринять попытку высадить десант в Одесской области, но если оккупационные войска не смогут прорваться через Николаев – эта операция бессмысленна. Без поддержки с суши вражеский десант с высокой вероятностью будет разбит.

Что касается Запорожской области, там оккупанты подтянули технику и войска в район Васильевки. Бои в этом регионе фактически идут постоянно с большей или меньшей интенсивностью по линии столкновения в районе Орехова и Гуляйполя, но нашим ВСУ удается сдерживать натиск оккупантов.

"Те силы, которые агрессор стягивает в районе Васильевки – возможно, это для наступления в направлении Запорожья. Направлениями могут быть также Орехов и Каменское. Но учитывая, что на тот участок российское командование перебрасывает устаревшие танки, бронетехнику еще советских времен, то речь может идти и о каких-то оборонных действиях" , – предположил Машовец.

Наши военные сдерживают противника на запорожском направлении (фото: Getty Images)

Россия надеется на то, что ее войскам удастся оккупировать весь Донбасс и после этого, по методу последовательных операций, противник будет развивать наступление в сторону Запорожья, говорит Грабский. Но, исходя из баланса сил на сегодня, они едва ли смогут проводить серьезные действия в направлении этого города. По словам эксперта, вероятность наступления на Запорожье будет зависеть от развития боевых действий на востоке Украины.

Сценарий 3: повторное наступление на Харьков

По состоянию на 29 мая оккупанты занимали около 31% территории Харьковской области, 5% ВСУ за последнее время уже сумели освободить. Сейчас вражеские войска находятся на севере от Харькова – вдоль российско-украинской границы – это харьковское направление.

Гораздо больше территорий агрессор держит под контролем на востоке области. Это так называемое изюмское направление, которое простирается от Волчанска, расположенного рядом с границей на севере, до Изюма, на юго-востоке области.

Поскольку нашим войскам удалось оттеснить врага от окраин Харькова вплоть до пограничных районов области, то реальной угрозы повторного наступления на этот город в ближайшее время нет.

Россияне были вынуждены укрепить свои подразделения на севере Харьковской области, отметил Селезнев. Но этих сил недостаточно, чтобы вновь идти штурмом на облцентр. Харьковское направление сейчас для агрессора важно для того, чтобы не дать нашим войскам продвинуться на восток – к району Волчанска, откуда идут основные пути обеспечения изюмской группировки.

"Риска повторного штурма или наступления на Харьков по крайней мере в ближайшие недели нет. Мы не видим сосредоточения сил противника для того, чтобы совершить такую операцию. Они слишком сконцентрированы на Донбассе для того, чтобы рассматривать вариант наступления на Харьков в ближайшее время" , – говорит Грабский.

Сценарий 4: наступление на Днепр

Такие теории также время от времени появляются в сети. Но по состоянию на сейчас ближайшие позиции агрессора – будь то на юге или на востоке – находятся не менее чем в сотнях километров от города. И преодолеть это расстояние врагу будет далеко не просто, учитывая огромное количество наших линий обороны на его пути. Но, опять же, этот сценарий, как и все предыдущие, будет зависеть от того, как далеко оккупанты зайдут на Донбассе.

Сейчас Днепр настолько укреплен, что взять его попросту невозможно, считает Селезнев.

"Реки Днепр и Самара делают город неприступной крепостью. Даже если противник подойдет на расстояние 90 километров к Днепру, он может применять реактивную артиллерию, но взять город в окружение и уж тем более захватить его у них никаких шансов и возможностей нет" , – говорит эксперт.

Сценарий 5: наступление на север и Киев

Четыре северные области Украины граничат с республикой Беларусь, которую в первые недели войны Путин использовал для подготовки осады столицы. Это Волынская, Ровенская, Житомирская и Киевская области. У Черниговской области есть общие границы и с Беларусью, и с Россией. У Сумской – только с Россией.

Какими могут быть теоретические варианты вторжения на север? Первый – российская армия со своей территории заходит в Черниговскую и Сумскую области. Второй сценарий – российская армия вновь нападает на северные регионы с территории Беларуси. Третий вариант – Путин вынуждает Лукашенко вступить в войну и ввести беларусские вооруженные силы в наши пограничные области. Например, в направление Луцк – Львов, чтобы осложнить поставки западного вооружения.

"На севере пока не просматриваются особые риски наступления либо беларусских, либо российских войск на территорию Украины в ближайшие недели. Не зафиксировано создания ударных группировок, даже на тактическом уровне" , – говорит Машовец.

По данным Минобороны, семь батальонов из состава белорусских вооруженных сил – это около 3 тысяч человек – по-прежнему находятся в Брестской и Гомельской областях вблизи границы для охраны этого участка.

"Безусловно, это больше демонстративные действия, ведь никакой угрозы со стороны Украины там нет. Сейчас на полигонах в Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областях, в общей сложности на десяти полигонах, продолжается проверка боеготовности вооруженных сил республики Беларусь, которая продлится ориентировочно до 4 июня" , – сказал изданию спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, на территории Беларуси до сих пор находится часть российских войск. Но в ближайшей перспективе широкомасштабного наступления россиян с севера не просматривается, уточнил Мотузяник.

"Это, скорее, демонстративные действия, чтобы заставить нас держать на этом направлении украинские подразделения и не допустить их переброски в другие места, где ведутся активные бои. В то же время все будет зависеть от итогов боевых действий в восточной операционной зоне, где Россия сегодня сосредоточила самые большие усилия" , – объяснил спикер Минобороны.

Кроме того, беларусский диктатор может создавать для Кремля видимость того, чтобы якобы он готов включиться в войну, но его силам требуется серьезная подготовка. И поэтому он будет проводить "энный" этап проверки и обучений.

Беларусская армия не сможет создать ВСУ особых проблем (фото: Getty Images)

Можно предположить, что в ближайшее время Лукашенко продолжит наблюдать за ситуацией на Донбассе и предоставлять свою территорию как плацдарм для российской техники и ракет. Если же Путин сможет добиться прогресса на востоке, а "удавка на шее" беларусского диктатора окажется слишком узкой – вероятно, он может решиться на то, чтобы ввести в Украину свою армию.

"Но сейчас наши инженеры активно строят фортификационные сооружения недалеко от государственной границы с Беларусью. Если бы Лукашенко и планировал провести какие-либо атакующие действия, он бы сделал это еще в феврале, когда для них был более благоприятный период. А поскольку тогда он этого не сделал, то и сейчас вероятность применения армии республики Беларусь невысокая" , – говорит Селезнев.

Примерно такой же уровень угрозы для Черниговской и Сумской областей. Фактических признаков формирования войск в Брянской и Курской области, которые граничат с этими регионами, не наблюдается, говорят в Киевской военной администрации.

Для повторного наступления на столицу у врага пока не хватает ни личного состава, ни техники. Тем не менее город не прекращает усиливать оборону на случай, если Россия вдруг решит вновь привести к нему свои войска.