Генштаб: у россиян дефицит дронов, уже задействуют беспилотники МЧС

Россияне теряют беспилотники по всем направлениям, и уже задействуют беспилотники даже МЧС РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

На Волынском и Полесском направлениях идет переоснащение отдельных подразделений ВС Беларуси современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, понесших потери во время боевых действий на территории Украины.

С территории РФ враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

На Харьковском направлении основные усилия врага – на удержании рубежей. Для снижения наступательного потенциала наших войск обстрелял наши позиции из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании позиций, разведке и условиях для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией.

На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, успеха нет.

На Бахмутском направлении враг ведет штурм в населенном пункте Камышеваха для того, чтобы взять город под контроль, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, атака врага отбита.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска по артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование рубежей. Восполняет запасы.

На Южнобужском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов. Обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиаудары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Российские оккупанты, чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов, продолжают информационные вбросы о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и детских садах.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, разведки и огневой поддержки на Приморском направлении. Противник продолжает блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря.

Противник продолжает использовать гражданские больницы на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа "Орлан-10".