Британия передаст Украине ракетные системы залпового огня

Соединенное Королевство направит в Украину реактивные системы залпового огня, чтобы помочь защититься от России, сообщает Европейская правда.

Об этом, как передает CNN, заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Британия пошлет пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров, предлагая "значительное повышение состоятельности украинских сил".

Этот шаг тесно согласован с решением Соединенных Штатов предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) — вариант реактивной системы залпового огня, которую подарит Великобритания.

"Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в обеспечении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым для защиты своей страны" , – сказал Воллес.

"По мере того как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования Россией далекой артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города" , - подчеркнул министр.

Британское правительство также заявило, что украинские военнослужащие пройдут подготовку по использованию пусковых установок в Великобритании, чтобы их эффективность пусковых была максимальной.

Ранее сообщалось, что Великобритания просит США подписать план по отправке в Украину передовых ракетных систем средней дальности в течение нескольких недель.