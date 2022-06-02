Зеленский отреагировал на победу Украины в матче с Шотландией

Президент Владимир Зеленский поблагодарил сборную Украины за победу в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (ЧМ-2022) в среду, 1 июня, сообщает Новое время.

Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1. Теперь 5 июня сборная Украины сыграет с национальной командой Уэльса за право выступить на ЧМ-2022.

«Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Боролись. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!» — написал глава государства в Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что украинцы каждый на своем фронте воюют за свой флаг, герб на сердце и гимн.