Арестович заявил, что в Лимане погиб "кто-то из верхушки РФ"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что во время удара украинской армии в Лимане ликвидировали "кого-то из верхушки РФ". Этот человек сопровождал главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, сообщает Сегодня.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

По словам Арестовича, он не знает, в каком состоянии Пушилин. Он отметил, что боевика и его сопровождение атаковала украинская артиллерия.

"Его накрыла наша артиллерия. Заодно погибли и десятки сопровождающих его лиц. Всякое случается" , — заявил советник главы ОП.

Главарь "ДНР" Пушилин попал под обстрел украинской артиллерии

Ранее мы писали, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, вероятно, был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области. Видео, которые публикуются с ним, — старые. Об этом написало издание РИА Мелитополь.

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лимане Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы" , — говорится в сообщении.

Эту информацию позже подтвердил советник главы МВД Виктор Андрусив.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен" , — написал он.

Также об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"В г. Лимане (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана" , — сообщил он.

Пользователь Twitter под ником Ja NeUmerHerwam пишет, что в Лиман Пушилин приезжал якобы для того, чтобы назначить "мэра" захваченного города.

"Пушилин приезжал сегодня в Лиман назначать псевдомэра, но по нашей разведке прошло, где это будет, и наши Боги Войны это сделали, Пушилин "трехсотый", порядка 50 чеченцев "двухсотых", около десятка техники подбиты и "двухсотый" кто-то из верхушки РФ!" — написал он.

Позже стало известно, что информация о ранении Пушилина не подтвердилась — в сети появилось видео с невредимым главарем так называемой "ДНР".