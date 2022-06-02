Дроны для Украины: Литва подписала соглашение с Турцией

Представители Литвы и Турции в среду подписали в Анкаре соглашение, разрешающее Литве покупать боевые дроны "Байрактар".﻿ Об этом, ссылаясь на портал Delfi, сообщает Европейская правда.

Страна приобретет такой беспилотный летательный аппарат и другое оборудование на деньги, собранные жителями в рамках инициативы Laisves TV, чтобы передать его Украине, которая борется с российским вторжением, а также рассматривает возможность приобретения беспилотной системы.

Протокол о намерениях приобрести турецкие вооружения подписали вице-министр обороны Вилюс Семешка и глава Агентства оборонной промышленности Турции.

"Мы подписали соглашение. Это означает зеленый свет для дальнейших покупок на политическом уровне" , – сказал Семешка.

В четверг он встретится с главой компании по производству дронов "Байрактар".