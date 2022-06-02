Легенда футбола Пеле призвал Путина остановить вторжение в Украину

Легендарный бразильский футболист Пеле призывает президента России Владимира Путина остановить "злостное и неоправданное" вторжение в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении на странице Пеле в Instagram.

Футболист опубликовал заявление за несколько минут до встречи сборной Украины в отборочном матче чемпионата мира с командой Шотландии.

"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановите это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт является злым, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений" , — говорит спортсмен.

Пеле и Путин последний раз встречались в 2017 году в Москве во время Кубка конфедераций. Президент РФ называл Пеле одним из своих любимых игроков.

"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождавшимися долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня" , — добавил Пеле.

Заявление Пеле

Как сообщалось, сборная Украины в стыковом матче 1/2 финала плей-офф квалификации Чемпионата мира-2022 по футболу обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.