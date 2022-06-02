ОК "Юг": защитники уничтожили 2 российских десантных катера

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 1 мая на юге страны уничтожили 2 скоростных десантных катера российских оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Сообщается, что десантные катера захватчики спрятали в Днепро-Бугском лимане. Они были готовы к отработке диверсионно-разведывательных действий.

Кроме того, защитники за сутки уничтожили 21 оккупанта, 1 зенитную и 1 самоходную артиллерийскую установку, 4 танка Т-72, ​​4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА и 3 полевых пункта боеприпасов.

Подбитые ранее 2 катера "Раптор" оккупанты оттащили от Змеиного до пункта базирования в Севастополе, где их планируют реанимировать.

В то же время в ОК "Юг" сообщили, что в Черном море количество кораблей, угрожающих Украине ракетными ударами, выросло с 2 до 3.