ОВА: оккупанты применили на Сумщине беспилотники, сбросив самодельные бомбы

Глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты применили беспилотники, сбросив самодельные бомбы, сообщает Новое время.

"Сегодня на территорию Краснопольской громады вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства! На фото можно видеть, как они выглядят: детонатор, пластид и куча шаров для пневматического оружия. Сверху — оперение от воланчика. Достоверный радиус поражения 30−50 метров" , — сообщил Живицкий.

Днем в среду, 1 июня, Россия также нанесла ракетный удар с самолета по Шосткинскому району Сумской области. Предварительно было выпущено 6 ракет.