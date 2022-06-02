ОВА: войска РФ повредили склад с метанолом в Северодонецке

На северодонецком "Азоте" российские войска повредили склад с метанолом, в Лисичанске попали в больницу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Вчера утром оккупанты несколько раз обстреляли объединение "Азот". Попали в один из административных корпусов и в склад, где хранился метанол.

В Лисичанске повредили здание городской больницы.

Повреждены еще 52 дома.

"50-60 домов область теряет ежедневно. В селах и поселках, когда штурмуют россияне, жилье выгорает по улицам" , - сообщил Гайдай.

Последствия обстрелов Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

За 1 июня в Горном повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.