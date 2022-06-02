ОВА: войска РФ повредили склад с метанолом в Северодонецке
На северодонецком "Азоте" российские войска повредили склад с метанолом, в Лисичанске попали в больницу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Вчера утром оккупанты несколько раз обстреляли объединение "Азот". Попали в один из административных корпусов и в склад, где хранился метанол.
В Лисичанске повредили здание городской больницы.
Повреждены еще 52 дома.
"50-60 домов область теряет ежедневно. В селах и поселках, когда штурмуют россияне, жилье выгорает по улицам", - сообщил Гайдай.
За 1 июня в Горном повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.
"В Северодонецке противник продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов проводил безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка", – написал Гайдай.