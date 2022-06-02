Норвегия будет лечить раненых украинских бойцов

Правительство Норвегии приняло решение о приеме раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских госпиталях.﻿ Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, сообщает Европейская правда.

"Норвегия является одним из крупнейших участников схемы медицинской эвакуации мирного населения с войны в Украине. Правительство Норвегии решило, что раненых солдат можно доставить в Норвегию" , – сказала министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.

Доставить раненых солдат в Норвегию можно будет в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM). Это будет около 550 пациентов по предварительно согласованной программе Medevac.

"Норвегия не имеет опыта медицинской эвакуации раненых солдат из продолжающихся конфликтов. Мы должны были обеспечить, чтобы правила позволяли включать раненых солдат в программу медицинской эвакуации" , – заявила министр.

В Норвегии обширный опыт лечения ожогов, травм и реабилитации можно найти в Бергенской больнице Trust, Oslo University Hospital Trust и Sunnaas Rehabilitation Hospital. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в норвежский парламент подчеркнул уникальный опыт Норвегии в этих сферах.