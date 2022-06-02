Глава МИД Германии: Украина должна победить в войне

Глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия.﻿ Об этом она сказала в эфире ZDF, сообщает Украинская правда.

Бербок спросили о более осторожной формулировке канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не должна выиграть войну.

"Я говорю, что то, что говорит канцлер, правда" , – сказала она.

Что касается России, то, по словам главы МИД, она должна "не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть" .

"Россия нарушает международное право. Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких условиях не должна проиграть – это значит: Украина должна победить", – добавила Бербок.

Оппозиционный Христианско-демократический союз был недоволен из-за выбора слов Шольца в Бундестаге в среду. Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц раскритиковал, что Шольц не сказал просто: "Украина должна выиграть эту войну" .

Во время дебатов Шольц снова выразил осторожность по поводу внешнеполитических целей Германии в войне. Цель федерального правительства состоит в том, чтобы президент России "не выиграл" захватническую войну, которую он начал против Украины, сказал он.