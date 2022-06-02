Глава МИД Германии: Украина должна победить в войне
Глава МИД Германии Анналена Бербок ясно заявила, что хотела бы победы Украины в войне, которую против нее ведет Россия. Об этом она сказала в эфире ZDF, сообщает Украинская правда.
Бербок спросили о более осторожной формулировке канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не должна выиграть войну.
"Я говорю, что то, что говорит канцлер, правда", – сказала она.
Что касается России, то, по словам главы МИД, она должна
"не выиграть эту войну, а стратегически ее проиграть".
"Россия нарушает международное право. Они хотят разрушить мир в Украине. Поэтому Украина ни при каких условиях не должна проиграть – это значит: Украина должна победить", – добавила Бербок.
Оппозиционный Христианско-демократический союз был недоволен из-за выбора слов Шольца в Бундестаге в среду. Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц раскритиковал, что Шольц не сказал просто:
"Украина должна выиграть эту войну".
Во время дебатов Шольц снова выразил осторожность по поводу внешнеполитических целей Германии в войне. Цель федерального правительства состоит в том, чтобы президент России
"не выиграл" захватническую войну, которую он начал против Украины, сказал он.
"Наша цель – чтобы Украина смогла защититься и была успешной", – добавил он.